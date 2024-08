Jagas för att ha kallat miljöpartistisk toppolitiker för tjockis

BKA har kontaktat den amerikanska internetplattformen Gab för att få uppgifter om en tysk användare som ska ha förolämpat Ricarda Lang genom att publicera två inlägg som hånar hennes vikt och "sexualiserar" henne.

Myndigheten upplyser i sitt brev till Gab om att det i Tyskland är olagligt att inte uppvisa tillbörlig "respekt" för politiker och andra makthavare, eller att kränka deras "heder".

Gabs vd Andrew Torba hånar brevet och beskriver förfrågan som en av de "löjligaste" som företaget har mottagit från utlandet. Han meddelar att han inte kommer att tillmötesgå kravet.

One of the more ridiculous foreign data requests that Gab received (and turned down) from Germany was when they wanted us to dox a user for calling a female politician fat. pic.twitter.com/ZGrBUeqwXd

— Andrew Torba (@BasedTorba) August 24, 2024