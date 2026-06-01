© Robin Bäckman
Jan Jönsson valkampanjade som "gängens värsta fiende" – klädd som transvestit.

Jan Jönsson (L) hoppar av – och tar med sig personalen

Publicerad 1 juni 2026 kl 11.01

Inrikes. Jan Jönsson hoppar av som L-topp i Stockholm – vilket ser ut att få stora följder även på kansliet. Av tio medarbetare i staben väntas sju försvinna under sommaren, enligt Expressen.

Bakgrunden är Liberalernas nya linje i regeringsfrågan. Partiledaren Simona Mohamsson har sagt ja till SD-ministrar i en regering efter valet, om Tidöpartierna får förnyat förtroende i höst.

Jan Jönsson har länge varit en av partiets tydligaste motståndare till närmandet till Sverigedemokraterna. Efter beskedet har han gjort klart att han inte stannar kvar som Liberalernas gruppledare i Stockholm fram till valet.

Enligt uppgifter till Expressen beskrivs flera av de avgående medarbetarna som lojala med Jönssons linje. Bland dem finns personer med många års erfarenhet av politiskt arbete.

En av avhopparna är Simon Rothstein Frankander, kanslichef för L i Stockholms stadshus. I ett inlägg på Linkedin anger han tiden själv: 6,5 år som kanslichef och sammanlagt 10,5 år i politiken.

"Politiska uppdrag handlar för mig ytterst om förtroende och representation. När jag känner att jag inte längre kan bära mitt ansvar med den hundraprocentiga övertygelse och det inre driv som rollen kräver, då är det också rätt tid för mig att lämna vidare. Det handlar om respekt för uppdraget, för organisationen och för mig själv", skriver han.

Rothstein Frankander har enligt Expressen varit en av de drivande personerna bakom flera av Jönssons mest uppmärksammade kampanjer.

I sitt Linkedin-inlägg lyfter han bland annat "Gängens värsta fiende" och Jan Jönsson som sagoläsande dragqueen som exempel på kommunikation som fått stort genomslag.

Även på andra håll i landet har L-toppar hoppat av i protest mot närmandet till SD.

