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Jan Jönsson under Stockholm Pride 2024.

Jan Jönsson nobbar L:s prideparad – i protest mot SD

Publicerad 30 juli 2026 kl 18.17

Inrikes. Jan Jönsson kommer i år inte att gå i prideparaden tillsammans med Liberalerna. Den tidigare L-toppen nobbar evenemanget i protest mot partiledningens öppning för att regera tillsammans med Sverigedemokraterna.

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Jönsson avgick i juni som Liberalernas gruppledare i Stockholm och lämnade partipolitiken. Han är fortfarande medlem i partiet men går i årets parad tillsammans med RFSL i stället.

– Man har från ledningshåll uttalat att det finns en värdegemenskap med Sverigedemokraterna. Jag och många andra socialliberaler kan inte ställa oss bakom det, och i synnerhet inte i pride-sammanhang, säger han till DN.

Jönsson, som är känd för att klä sig i kvinnokläder och sminka sig som en kvinna, har varit engagerad i Liberalerna sedan han var 13 år. Beslutet att lämna partipolitiken kom efter att partiledaren Simona Mohamsson öppnat för att L kan sitta i regering tillsammans med SD.

Enligt Jönsson är även flera andra liberaler osäkra på om de vill gå i partiets tåg.

Under veckan tar han emot RFSL Stockholms Regnbågspris. Organisationen skriver att utmärkelsen går till Jönsson för att han "stått fast vid sina värderingar även när det innebär personliga och politiska konsekvenser".

I intervjun med DN uppger Jönsson att han samma dag polisanmält en kommentar som han uppfattar som en hänvisning till attentatet i Berlin.

– Senast i dag fick jag polisanmäla någon som har skrivit en kommentar om att jag "bör se upp för bilar framöver, punkt, punkt, punkt". Det fattar ju alla att det refererar till attentatet i Berlin, säger han till DN.

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