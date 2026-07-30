Maren, 30, bestialiskt mördad – norsk media mörkar afghanens bakgrund

Den alternativa norska nyhetssidan Uten Filter har publicerat Nawid Bayans namn och bild.

Sajten konstaterar att en genomgång av domstolshandlingar och vittnesuppgifter tecknar bilden av en afghan som "systematiskt har terroriserat norska kvinnor, medan rättsstaten har varit handlingsförlamad".

Bayan utvisades ur Norge 2021 efter en våldsdom, men beslutet verkställdes inte och han blev kvar i landet.

Flera stora norska medier, däribland NRK, VG, Aftenposten och Stavanger Aftenblad, hade på torsdagen fortfarande inte namngett den mordmisstänkte. Lokaltidningen Stavanger Aftenblad har publicerat en bild, men afghanens ansikte är mycket kraftigt maskat.

Uten Filter uppger att Bayan har haft förhållanden med minst tre andra norska kvinnor utöver Maren Sømme. Källor som känner honom beskriver honom enligt tidningen som mycket charmig men också mycket farlig.

Maren Sømme hittades svårt skadad i bostaden den 26 juli och avled på sjukhus följande dag. Bayan greps på platsen och har häktats i fyra veckor. Han nekar till brott och förnekar att han har använt våld.

De anhöriga säger sig vara djupt chockade över det brutala sätt som hon dog på.

Familjen skriver i ett uttalande:

"Maren var en omtänksam flicka och en kär familjemedlem. Tyvärr kom hon i kontakt med fel man."

Redan före dödsfallet var han misstänkt för våld mot Sømme. Polisen öppnade ett ärende den 17 juli sedan hon hade sökt vård med skador och blåmärken.

Bayan greps dagen därpå och förhördes, men släpptes efter en kort tid. Utredningen pågick fortfarande när Sømme hittades dödligt skadad.

Han har flera tidigare domar bakom sig. År 2019 dömdes han till ett år och två månaders fängelse för 14 brott, däribland upprepat våld mot en tidigare flickvän.

Enligt domen slog han kvinnan flera gånger i ansiktet, fimpade en cigarett i hennes vänstra mungipa och misshandlade henne med ett knogjärn. Domstolen beskrev även hur han kontrollerade vilka människor hon fick ha kontakt med.

Polisen har tagit del av preliminära obduktionsuppgifter men inte offentliggjort vilka skador Sømme hade eller den exakta dödsorsaken.