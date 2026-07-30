© Privat
Maren Sømme och Nawid Bayan.

Maren, 30, bestialiskt mördad – norsk media mörkar afghanens bakgrund

Publicerad 30 juli 2026 kl 14.23

Utrikes. Maren Sømme, 30, avled efter att ha hittats mycket svårt skadad i sitt hem i norska Nærbø. Hennes afghanske pojkvän Nawid Bayan, 34, sitter häktad misstänkt för mord – men de stora norska medierna går bara ut med identiteten på offret och inte på den misstänkte förövaren. Afghanen skulle egentligen ha utvisats redan 2021 för ett annat våldsbrott.

Dela artikeln

Den alternativa norska nyhetssidan Uten Filter har publicerat Nawid Bayans namn och bild.

Sajten konstaterar att en genomgång av domstolshandlingar och vittnesuppgifter tecknar bilden av en afghan som "systematiskt har terroriserat norska kvinnor, medan rättsstaten har varit handlingsförlamad".

Bayan utvisades ur Norge 2021 efter en våldsdom, men beslutet verkställdes inte och han blev kvar i landet.

Flera stora norska medier, däribland NRK, VG, Aftenposten och Stavanger Aftenblad, hade på torsdagen fortfarande inte namngett den mordmisstänkte. Lokaltidningen Stavanger Aftenblad har publicerat en bild, men afghanens ansikte är mycket kraftigt maskat.

Uten Filter uppger att Bayan har haft förhållanden med minst tre andra norska kvinnor utöver Maren Sømme. Källor som känner honom beskriver honom enligt tidningen som mycket charmig men också mycket farlig.

Maren Sømme hittades svårt skadad i bostaden den 26 juli och avled på sjukhus följande dag. Bayan greps på platsen och har häktats i fyra veckor. Han nekar till brott och förnekar att han har använt våld.

De anhöriga säger sig vara djupt chockade över det brutala sätt som hon dog på.

Familjen skriver i ett uttalande:

"Maren var en omtänksam flicka och en kär familjemedlem. Tyvärr kom hon i kontakt med fel man."

Redan före dödsfallet var han misstänkt för våld mot Sømme. Polisen öppnade ett ärende den 17 juli sedan hon hade sökt vård med skador och blåmärken.

Bayan greps dagen därpå och förhördes, men släpptes efter en kort tid. Utredningen pågick fortfarande när Sømme hittades dödligt skadad.

Han har flera tidigare domar bakom sig. År 2019 dömdes han till ett år och två månaders fängelse för 14 brott, däribland upprepat våld mot en tidigare flickvän.

Enligt domen slog han kvinnan flera gånger i ansiktet, fimpade en cigarett i hennes vänstra mungipa och misshandlade henne med ett knogjärn. Domstolen beskrev även hur han kontrollerade vilka människor hon fick ha kontakt med.

Polisen har tagit del av preliminära obduktionsuppgifter men inte offentliggjort vilka skador Sømme hade eller den exakta dödsorsaken.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 843284964

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 843284965

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Danska åklagaren: Åtta månaders fängelse för att ha slagit ihjäl Christian

Häktade 31-åringen ser ut att komma billigt undan. Har tidigare fått humana straff för våldtäkter och mordförsök.0 

Ekonominyheter

Wallenberg bygger krutfabrik

Oligarkfamiljen stärker greppet om svensk industri. Förra ÖB sitter i bolagets styrelse med Marcus Wallenberg.0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.