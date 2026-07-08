JO-kritik mot gayparad på dagis

Aktiviteten hölls under en temavecka om pride på förskolan, rapporterar Samnytt.

Efteråt anmälde en pappa förskolan till JO, eftersom han ansåg att hans femårige son hade tvingats delta i en politisk manifestation.

Förskolan hänvisade till sitt värdegrundsarbete och uppgav att syftet var att "alla människor har rätt att vara som dom är samt att alla är olika och att olika är bra".

Chefs-JO Erik Nymansson konstaterar att förskolan får undervisa barn om grundläggande värderingar. Däremot anser han att pridetåget kunde uppfattas som en demonstration eller annan meningsyttring.

Eftersom barnen var för små för att själva ta ställning, och deltagandet inte byggde på vårdnadshavarnas samtycke, får de enligt JO anses ha tvingats delta.

Rektorn kritiseras därför. JO varnar också för att liknande aktiviteter kan hamna i konflikt med grundlagen även om vårdnadshavare först tillfrågas, eftersom de då kan behöva avslöja sin åskådning.