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Joe Kent: Stenhård disciplin mot Israel krävs för fred

Publicerad 15 juni 2026 kl 10.28

Utrikes. USA bör omedelbart stoppa allt militärt stöd och underrättelsestöd till Israel för att rädda det väntade avtalet med Iran. Det rådet ger Joe Kent, Trumps tidigare antiterrorboss som hoppade av i protest mot Irankriget.

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Joe Kent meddelade i mars att han lämnade rollen chef för Vita husets National Counterterrorism Center.

Bakgrunden var att han inte kunde stöda Irankriget – med hänvisning till att Israellobbyn fått USA att starta det.

"Jag kan inte med gott samvete stödja det pågående kriget i Iran. Iran utgjorde inget omedelbart hot mot vårt land, och det står klart att vi inledde detta krig på grund av påtryckningar från Israel och dess mäktiga amerikanska lobby", noterade Kent i sin avskedsansökan.

Han välkomnar nu utsikterna till ett samförståndsavtal mellan Washington och Teheran. Irans utrikesdepartement har meddelat att avtalet ska undertecknas i Schweiz på fredag.

Men om det hela ska hålla så måste USA arbeta mycket aktivt för att förhindra Israel från att förstöra fredsförsöket, konstaterar Joe Kent.

"Vi kan stärka våra chanser att få det här avtalet att hålla genom att kapa allt militärt/underrättelsestöd till Israel", skriver Kent på X.

Han anklagar Israel för att ha legat i ordentligt för att försöka sabotera förhandlingarna med Iran.

"De har inte missat någon chans att sänka det här avtalet och kommer sannolikt att göra det igen om vi inte agerar", skriver han.

Kent vill också att USA i tysthet tar hem soldater från baser i Persiska viken som Iran kan nå.

"Detta säkerställer att iranska hökar inte kan slå till mot oss för att dra oss tillbaka in i kriget", skriver han.

USA måste avlägsna varje möjlighet för Israel att sabotera fredsprocessen, konstaterar Joe Kent.

"Ta bort varje faktor som vi kan kontrollera och som kan tvinga oss tillbaka in i kriget på Israels eller Irans villkor", skriver han.

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