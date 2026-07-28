SD: "Tragiskt" att vi fortfarande inte tillåts tåga i Pride

Stockholm Pride anser att SD inte uppfyller organisationens krav på stöd för "hbtq+-personers rättigheter" och "alla människor lika värde", skriver Dagens Nyheter.

Ordföranden Tasso Stafilidis hänvisar bland annat till att SD har motarbetat lagreformer och lagt fram förslag om indragna bidrag till Pridefestivaler.

– Men vi kan ju absolut inte acceptera att människor som vill trampa på oss och som dagligen uttrycker sig på ett nedsättande sätt mot hbtq+-personer går med oss i paraden, säger han till DN.

SD:s presschef Oskar Cavalli-Björkman går nu till rasande motattack mot Stockholm Pride.

"Ärligt talat är det här mest tragiskt", skriver han i en skriftlig kommentar som återges av DN.

"Den här organisationen utger sig oftast för att vara inkluderande, men samtidigt tvekar de inte en sekund när de ser chansen att exkludera Sverigedemokrater", beklagar han vidare.

Enligt Cavalli-Björkman präglas arrangören av politisering, "okunskap" och trångsynthet. Han anklagar också Pride för att "ljuga" om partiet och dess syn på HBTQ.

Ebba Busch och Liberalernas Simona Mohamsson ska delta i paraden. Ulf Kristersson (M) har ännu inte gett besked om sin medverkan, men statsministern tackar sällan nej till deltagande på vare sig Pride eller andra arrangemang som lyfter och hyllar den homosexuella livsstilen.