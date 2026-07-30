Quisling-bråket
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Anders Lindberg och Richard Jomshof har hamnat i ett infekterat bråk.

Jomshof: Anders Lindberg är en "quisling"

Publicerad 4 augusti 2026 kl 12.16

Media. SD-toppen Richard Jomshof kallar Aftonbladets politiske chefredaktör Anders Lindberg för en "quisling" och anklagar honom för att samarbeta med islamister. Enligt Lindberg är utspelet "över alla gränser".
– De sköt Quisling, konstaterar chefredaktören.

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Quisling-bråket

Bråket började sedan Lindberg på X varnat för vilka ministerposter Sverigedemokraterna kan få efter en valseger.

Han pekade bland annat ut Jomshof som en tänkbar justitieminister och beskrev scenariot som en "mardröm".

Jomshof svarade genom att kalla Lindberg för en "quisling". I ett längre inlägg försvarar han ordvalet med att den Aftonbladet-redaktören själv tidigare har jämfört Ulf Kristersson med den tyske politikern Franz von Papen.

"Men om nu begreppet 'von Papen' kan användas för att beskriva Kristersson, kan begreppet 'Quisling' mycket väl användas för att beskriva Lindberg. Jag skriver dock inte att Lindberg är Quisling utan en quisling", skriver Jomshof.

Han förklarar därefter att ordet syftar på den norske politikern Vidkun Quisling, som samarbetade med Nazityskland under andra världskriget, och att det numera används som beteckning på en landsförrädare.

Jomshof går sedan vidare och hävdar att svenska "landsförrädare" samarbetar med islamister och för en politik som hjälper dem att etablera sig i Sverige.

"Så nog är de landsförrädare alltid, quislingar om man så vill", skriver han.

Lindberg reagerar kraftigt och pekar på att Vidkun Quisling avrättades efter andra världskriget.

"De sköt Quisling", skriver han.

Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kritiserar Jomshof och kallar beteendet "osvenskt".

– Att agera på det här sättet är djupt osvenskt. Det är uppenbart ett parti som arbetar aktivt för att tysta kritiska röster, säger hon till Expressen.

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