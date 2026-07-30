Valsabotaget mot SD
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"Idag har vi städat lite": Socialchef skryter om att hon förstör SD-affischer

Publicerad 4 augusti 2026 kl 09.16

Inrikes. En chef inom Göteborgs socialförvaltning berättade på sociala medier att hon rivit ned Sverigedemokraternas valaffischer i sitt bostadsområde – och publicerade bilder som dokumenterade saken. SD uppger nu att man polisanmäler vänsterkvinnan.

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Valsabotaget mot SD

Sara Lesch är enhetschef inom socialförvaltningen i nordöstra Göteborg. Under söndagen publicerade hon bilder på Threads som visade hur hon tillsammans med en man drar ner en SD-affisch från en lyktstolpe.

"Idag har vi städat lite på vår gata", löd socialchefens egen kommentar till bilderna.

Hon skrev också: "Make racism wrong again."

Inlägget har tagits bort efter att det väckt stor uppmärksamhet på plattformen.

SD:s oppositionsråd i Göteborg, Jörgen Fogelklou, kritiserar agerandet och anser att det riskerar att skada förtroendet för den offentliga förvaltningens opartiskhet.

– Det här handlar inte om att ha politiska åsikter. Alla tjänstepersoner har rätt till sina egna uppfattningar. Problemet uppstår när en chef inom Göteborgs stad aktivt saboterar ett annat partis valkampanj och dessutom väljer att skryta om det offentligt. Det är ett agerande som riskerar att underminera förtroendet för den offentliga förvaltningens opartiskhet, säger han i ett pressmeddelande.

"Sverigedemokraterna avser att polisanmäla händelsen", skriver partiet.

Sara Lesch sitter även i styrelsen för Feministiskt initiativ i Göteborg, enligt Riks.

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