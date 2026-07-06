Jomshof: "Jag hatar islam"

I SvD poddserie "De fyras gäng" intervjuas flera av de ledande SD-profiler som tog över Sverigedemokraterna under 2000-talet.

En av dem är Richard Jomshof, som i serien återkommer till sin gamla käpphäst: islam.

– Jag har inga problem att säga att jag hatar islam som ideologi, och det står jag för, säger Jomshof i podden.

SD-toppen jämför islam med nazismen.

– Nazismen kunde vi besegra med våld och Tyskland blev en demokrati. Det här är någonting annat. Det är inte bara en ideologi, det är också en religion, säger Jomshof.

Han uppger att hans starka intresse för religionen uppstod när han studerade till lärare på 90-talet.

Jomshofs utspel om islam har flera gånger fått kritik från statsminister Ulf Kristersson (M) och andra företrädare för Tidöpartierna. Han har bland annat tidigare kallat profeten Muhammed för rövare och massmördare och i samband med koranbränningarna 2023 sagt:

– Blir de upprörda, så elda hundra till.

Året därpå utreddes Jomshof för hets mot folkgrupp sedan han delat teckningar i sociala medier. En av bilderna visade en invandrare som först räddas från att drunkna, men sedan puttar ner personerna på båten i vattnet med en åra. Utredningen lades senare ner.

SD:s egen chefsideolog Mattias Karlsson säger i podden att Jomshofs uttalanden har orsakat problem i samarbetet med regeringspartierna.

Jomshof berättar också att partiledaren Jimmie Åkesson flera gånger tagit upp hans sätt att uttrycka sig.