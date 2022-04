Journalist hängdes ut av vänstersajt – försvann

Gonzalo Lira befunnit sig i Kharkiv och rapporterat från kriget i Ukraina via Youtube och sociala medier. Han har öppet kritiserat landets president Volodymyr Zelenskyj, vilket är olagligt.

Nu har Lira inte hörts av sedan den 15 april.

Före försvinnandet hade Gonzalo Lira varnat för att han skulle bli tillfångatagen av Ukrainas säkerhetstjänst SBU efter att den amerikanska vänstersajten Daily Beast kontaktat den ukrainska regeringen och berättat var han befann sig.

– Om du någon gång under den här konflikten inte hör något från mig på över tolv timmar, utgå från att jag har blivit tagen av ukrainska SBU. Och att de som bär den största delen av skulden för detta är Daily Beast, sade Gonzalo Lira i ett klipp.

Det chilenska utrikesdepartementet uppger att man är medveten om försvinnandet och utreder saken.

På sociala medier sprids obekräftade uppgifter om att Lira tillfångatagits av en enhet kallad "Kraken" inom den ukrainska regeringens nynazistiska Azovregemente.

Gonzalo Lira skulle delta i den tidigare brittiska parlamentsledamoten George Galloways radioprogram på söndag.

Andra journalister som Glenn Greenwald, känd för att ha publicerat Edward Snowdens avslöjanden, uttrycker bekymmer över försvinnandet och pekar på att SBU anses ha kidnappat, torterat och dödat en rad personer som Zelenskyj-regeringen stämplat som fiender eller förrädare.

