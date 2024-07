Judiska ungdomsförbundet spred nazibluff

"Vi har blivit uppmärksammade på att innehållet i videon vi tidigare delade inte stämmer överens med vad vi först trodde. Vi är måna att inte sprida desinformation och har därför plockat ner inlägget."

Så skriver Judiska ungdomsförbundet i ett inlägg på X på onsdagen.

Den video de syftar på publicerades på förbundets konto två dagar tidigare och det hade hunnit spridas vidare av diverse liberala politiker och liknande.

Det handlar om ett klipp från när Israels nationalsång spelades upp inför en fotbollsmatch under OS i Paris. Videon har bland annat spridits av det judiska propagandakontot "Elder of Ziyon", som påstår att de palestinska fansen gjorde Hitlerhälsningar och ropade "Heil Hitler".

Video shows Olympics fans giving the Nazi salute and chanting "Heil Hitler" during the playing of Hatikva pic.twitter.com/OOGqH63J6I

— Elder of Ziyon (@elderofziyon) July 29, 2024