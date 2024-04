Israeliskt bombanfall mot Iran

Källor inom den amerikanska regeringen bekräftar för ABC News att israeliska robotar har träffat mål inne i Iran.

På sociala medier sprids filmer och bilder som visar projektiler.

Enligt den iranska nyhetsbyrån Fars har tre explosioner skett nära en militärbas i Isfahan – där det finns en militär flygbas, en kärnreaktor och ett atomforskningscenter.

Israel has initiated an assault on Iran, targeting the nuclear facility situated in Isfahan.



Iranian air defenses are actively countering the attacks on their facilities, prompting a halt in commercial flights over Iran.



Additionally, Israel is conducting airstrikes on sites… pic.twitter.com/m0GeaaFOKO

