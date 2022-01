Tsunamivarning för USA:s västkust

USA:s nationella tsunamivarningscenter NTWC har uppmätt vulkanisk aktivitet nära Tongaöarna och utfärdat en varning för hela USA:s västkust och Alaska.

En tsunami har redan svept in över Tongaöarnas största ö Tongatapu.

Även Australien evakuerar delar av sina kustområden och flera öar ska evakueras helt.

Evacuation Order Issued for #LordHoweIsland. Land Threat for #NorfolkIsland. Marine Threat for #NSW, #QLD, #TAS, #VIC, #MacquarieIsland. #Tsunami Warning after volcanic eruption near TONGA ISLANDS. Latest info here: https://t.co/Tynv3ZQpEq. pic.twitter.com/wliDqjgYbB

— Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) January 15, 2022