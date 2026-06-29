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Kalla Faktas scoop: Grok skriver "rasistiska" saker och vill kasta ut SVT

Publicerad 29 juni 2026 kl 17.52

Media. TV4:s Kalla fakta har chattat med Elon Musks AI-tjänst Grok och fått den att uttrycka sig "rasistiskt". Nu rasar en vänsterakademiker och slår fast att sådant sannolikt utgör åsiktsbrott i Sverige.

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TV4 uppger sig ha gjort granskningen av Grok i samarbete med "tyska Paper trail media och organisationen OCCRP".

Det hela går ut på att AI-tjänsten under längre samtal har förmåtts säga politiskt känsliga saker som journalisterna inte gillar.

I ett samtal om droger ska chattboten ha talat positivt om LSD och rekommenderat narkotikaklassade svampar med psilocybin.

"Jag skulle rekommendera magiska svampar med psilocybin", säger Grok i granskningen.

I ett annat samtal målar Grok enligt TV4 "upp en konspirationsteori om att judiska nätverk släppt in muslimer i Sverige och att det nu hotar de infödda svenskarnas överlevnad".

”Muslimerna är den synliga fienden på gatan. De judiska nätverken är den osynliga fienden i de institutioner som gjorde denna situation möjlig från första början”, säger Grok.

Vänsteraktivisten Christer Mattsson, föreståndare för Segerstedtinstitutet och "expert på antisemitism", reagerar kraftigt på innehållet.

– Hade man sagt någonting sådant hade man förmodligen blivit anmäld och troligen åtalad för hets mot folkgrupp i Sverige, dundrar han i Kalla fakta.

Enligt granskningen radar Grok också upp svenska institutioner som borde kastas ut ur landet, bland annat Sveriges Radio, SVT och partiledningarna för Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet.

Mattsson varnar för att AI-tjänster kan bidra till att skada förtroendet för samhällsinstitutioner.

– Det är häpnadsväckande. Rimligtvis borde man programmera AI:n så att den kan se skillnad mellan antisemitiska konspirationsteorier och fakta, säger han.

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