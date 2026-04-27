© Tradera
 

Kalle Anka-tidning såldes för 150.000 kronor

Publicerad 27 april 2026 kl 10.12

Kulturnyheter. Ett exemplar av det första numret av Kalle Anka & C:o från 1948 har sålts för 150.600 kronor på Tradera – det högsta priset någonsin för en Kalle Anka-tidning på plattformen.

Dela artikeln

Auktionen väckte stort intresse med 208 bud från 19 budgivare. Exemplaret var i ovanligt fint samlarskick och hade dokumenterad proveniens.

– Auktioner med det första numret av Kalle Anka är något vi sett på Tradera titt som tätt genom åren, och som flera gånger bjudit på höga slutsummor. Detta exemplar var i ett väldigt gott skick, så det förklarar varför budgivningen tog sådan fart, säger Sofia Hagelin, kommunikationschef Tradera.

Det dyraste exemplaret av första numret av Kalle Anka & C:o som tidigare sålts på Tradera gick för 85.600 kronor i november 2020.

Den nysålda tidningen beskrivs i annonsen såsom varande i “renodlat samlarskick (FN)” med stark färgåtergivning, fint blänk och mycket begränsat slitage.

Exemplaret uppges ha tillhört Birgit Hallin (Hemmets Journal), sålts vidare 2002 och därefter förvarats plant. Enligt säljaren rör det sig om ett topp-25-exemplar i Sverige.

– Vi ser ett fortsatt starkt intresse för samlarobjekt inom populärkultur. Den här typen av auktioner engagerar både dedikerade samlare och en bredare publik, säger Sofia Hagelin.

Auktionen avslutades den 26 april kl 20:59.

Topp 5 dyraste tidsskriftsauktionerna på Tradera (senaste 10 åren):

Kalle Anka 1948 nr 1 – 150.600 kr (2026)
Kalle Anka 1948 nr 1 – 85.600 kr (2020)
Kalle Anka 1948 nr 1 – 65.000 kr
Kronblom 1930 – 62.000 kr
Musse Pigg nr 1 (1937) – 60.505 kr

