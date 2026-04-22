Källor: Hysterisk Trump skrek i timmar – släpptes inte in i situationsrummet

Två amerikanska piloter försvann efter att ett stridsflyg skjutits ned över Iran i början av april – och läget i Vita huset blev snabbt pressat.

Enligt uppgift till The Wall Street Journal drabbades president Donald Trump av ett psykiskt sammanbrott inför sin personal.

– Trump skrek åt sina medarbetare i timmar, uppger en högt uppsatt tjänsteman för tidningen.

Samtidigt inleddes en intensiv operation för att hitta piloterna. En av dem kunde snabbt räddas, medan den andre i mer än ett dygn befann sig bakom fiendens linjer innan han kunde föras i säkerhet.

Under det kritiska dygnet samlades vicepresidenten och andra toppnamn i situationsrummet för att få löpande uppdateringar. Presidenten fick dock inte delta dock inte i mötena, enligt källor.

"Medarbetarna höll presidenten borta från rummet eftersom de ansåg att hans otålighet inte skulle vara till hjälp", säger en källa till WSJ.

I stället ska presidenten ha uppdaterats via telefon vid "meningsfulla ögonblick" i diskussionerna.

Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt försvarar i en kommentar presidenten och hävdar att han är fortsatt mentalt stabil.

– Han har förblivit den stabila ledare vårt land behöver, säger hon.

Räddningsuppdraget fortsatte utan presidenten och till slut kunde även den andre piloten lokaliseras. Enligt en högt uppsatt tjänsteman spelade underrättelsetjänsten CIA en avgörande roll.

– Detta var den ultimata "nålen i en höstack", säger tjänstemannen.

Efteråt beskrev Trump själv dramat i ett inlägg.

"Denna modiga krigare befann sig bakom fiendens linjer i Irans farliga berg, jagad av våra fiender", skrev han.

Samtidigt fortsatte presidenten att använda ett hårt tonläge mot Iran. Särskilt hans hot om att utplåna hela den persiska civilisationen och att bomba Iran "tillbaka till stenåldern" har väckt oro, både internationellt och på hemmaplan.