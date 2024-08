Kamalas bisarra groda när hon skulle angripa Trump

– Han krävde till och med ett avskaffande av USA:s högsta... vår nations högsta land, den amerikanska konstitutionen.

Det märkliga utspelet kom Kamala Harris med under ett valmöte i Georgia under natten svensk tid.

Videoklipp med felsägningen fick snabbt stor spridning på sociala medier, där användare diskuterar vad det var som vicepresidenten egentligen ville ha sagt.

Den troligaste teori som presenterats är att Kamala Harris sped vidare tidigare påståenden om att Donald Trump skulle vilja avskaffa konstitutionen.

Pretty sure they're all referring to this post when they parrot that he called to end The Constitution.

From my POV, he was complaining about fraud, and he never actually called to end The Constitution. pic.twitter.com/RhRnxyaRL4

— Enough Places To Hide (@NuffPlaces2Hide) August 29, 2024