© FT BILD/ARKIV, Ambition Sverige
 

Katja Nyberg hoppar av Widdings parti

Publicerad 11 juli 2026 kl 10.43

Inrikes. Riksdagsledamoten Katja Nyberg kommer inte att kandidera för Elsa Widdings parti Ambition Sverige i riksdagsvalet. Beslutet framgår av en handling hos länsstyrelsen i Sörmland, enligt SVT Nyheter Sörmland.

Dela artikeln

Katja Nyberg, som även sitter i kommunfullmäktige i Flen, har dragit tillbaka sitt samtycke till att stå på Ambition Sveriges riksdagslista.

Någon orsak anges inte, enligt SVT.

I april rapporterades att Nyberg, tidigare sverigedemokrat, skulle kandidera för partiet. Beskedet kom efter att hon blivit misstänkt för narkotikabrott, grov olovlig körning och rattfylleri.

Hon har senare åtalats. Katja Nyberg nekar till de flesta misstankarna, men har erkänt grov olovlig körning.

Rättegången väntas börja i september.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 396867614

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 396867615

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Telenor tar över Bahnhof

Oberoende nätleverantören var känd för sin kamp för integritet. Nu kastar grundaren Jon Karlung in handduken – och blir miljardär.0 

Ekonominyheter

Så här stor bostad har en 25-åring råd med i Stockholm

1,9 kvadratmeter.. "Har du inte föräldrar med kapital står du utanför – oavsett hur hårt du jobbar eller sparar."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.