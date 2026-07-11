Katja Nyberg hoppar av Widdings parti

Katja Nyberg, som även sitter i kommunfullmäktige i Flen, har dragit tillbaka sitt samtycke till att stå på Ambition Sveriges riksdagslista.

Någon orsak anges inte, enligt SVT.

I april rapporterades att Nyberg, tidigare sverigedemokrat, skulle kandidera för partiet. Beskedet kom efter att hon blivit misstänkt för narkotikabrott, grov olovlig körning och rattfylleri.

Hon har senare åtalats. Katja Nyberg nekar till de flesta misstankarna, men har erkänt grov olovlig körning.

Rättegången väntas börja i september.