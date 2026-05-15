Katja Nyberg utreds av Elsa Widding

Katja Nyberg, som tidigare representerade Sverigedemokraterna, är numera partilös i riksdagen och står på plats tio på Ambition Sveriges lista inför höstens val.

I förra veckan åtalades hon för rattfylleri, ringa narkotikabrott och grov olovlig körning. Hårprover visade att hon använt kokain, ecstasy och amfetamin. Nyberg nekar till att ha använt narkotika, men har erkänt ett fall av grov olovlig körning.

Ambition Sveriges partiledare Elsa Widding säger att åtalet väcker frågor.

– Vad ska jag säga? Det låter ju helt förfärligt, något annat kan jag väl inte säga. säger hon till Expressen.

På frågan om hennes förtroende för Nyberg påverkas svarar Widding att Nyberg ännu inte är dömd. Hon vill inte ge något besked om Nyberg kommer att stå kvar på riksdagslistan, utan ber att få återkomma när saken utretts.

Widding uppger att hon har talat med Nyberg efter åtalet, men vill inte säga vad samtalen har lett till.

– Om hon har använt narkotika, då behöver hon ju hjälp. Så det är det primära. Och jag anser att alla måste kunna få en andra chans, men då är det viktigt att man får den hjälp man behöver, säger Elsa Widding till Expressen.

De båda avhopparna från SD har också hamnat i centrum för striden om kvittningarna i riksdagen. I slutet av april röstade de med oppositionen i en votering om övergångsregler för nya medborgarskapskrav – något som ledde till att SD kallade in extra ledamöter och kvittningssystemet kollapsade.