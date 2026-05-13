Åkesson: "Har inga problem med att man stoppar utvisningarna"

Publicerad 18 maj 2026 kl 17.34

Inrikes. Migrationsminister Johan Forssell (M) meddelade förra veckan att han vill stoppa de så kallade tonårsutvisningarna – eftersom de "känns fel i hjärtat". Nu uppger Tidökollegan Jimmie Åkesson att han är inne på samma linje.

– Jag har inga problem med att man stoppar utvisningarna till det att vi har ny lagstiftning på plats, säger Jimmie Åkesson till SVT Nyheter.

De så kallade tonårsutvisningarna har under våren vuxit till att bli en av vänstermediernas stora stridsfrågor, med dagliga så kallade snyftartiklar om påstått ömmande fall.

Regeringen har tidigare aviserat en ny lösning, en så kallad ventil, för unga som riskerar utvisning efter att ha fyllt 18 år. Men personer som redan fått utvisningsbeslut har inte omfattats.

Åkesson säger att en del beslut framstår som svårbegripliga och pratar om "den allmänna rättsuppfattningen" efter snyftartiklarna i media.

– Utan att känna till något i varje enskilt fall så är det väl ganska uppenbart att det har varit en del beslut som kanske inte rimmar med den allmänna rättsuppfattningen eller allmänt sunt förnuft, säger han till SVT.

SD-ledaren fortsätter:

– Jag kan tycka att om Migrationsverket tillfälligt stoppar handläggningen fram tills ny lagstiftning finns på plats av de som inte redan är handlagda, då har jag inga problem med att man också stoppar verkställandet av utvisningarna till det att vi har ny lagstiftning på plats.

Beskedet kommer efter att Johan Forssell i Aftonbladet meddelat att han arbetar för att hitta en lösning för att stoppa utvisningarna. Ministern uppgav också att utvisningarna av "skötsamma" unga personer "känns väldigt fel i hjärtat".

Åkesson säger nu till SVT att han inte själv har deltagit i förhandlingarna, men att han inte motsätter sig ett stopp.

– Det viktiga är att vi får ett rimligt regelverk på plats och att man sedan arbetar utifrån det i myndigheter, säger han.

