Klart: Invandrare ska tvingas jobba först för att få bidrag

Publicerad 21 maj 2026 kl 07.28

Inrikes. Riksdagen har nu sagt ja till nya krav för invandrare som vill få del av flera svenska bidrag. Den som flyttar till Sverige ska i normalfallet behöva vänta fem år eller kvalificera sig genom arbete. Samtidigt klubbades även möjligheten att dra in medborgarskap för vissa kriminella – med stöd av Socialdemokraterna.

Bland förmånerna som omfattas av de nya reglerna finns barnbidrag, bostadsbidrag, föräldrapenning på de lägsta nivåerna och garantiersättning i sjukersättningen.

I dag kan så kallade nyanlända invandrare få tillgång till förmånerna direkt efter bosättning i Sverige – utan krav på arbete eller längre anknytning. Det ska nu ändras.

Den som flyttar till Sverige ska behöva ha bott i landet i fem år för att få rätt till bidragen. Ett snabbspår införs samtidigt för den som arbetar. Då krävs antingen en inkomst på minst 40.032 kronor i månaden i sex månader – eller arbete i sammanlagt ett år under de senaste två åren med en månadslön på minst 20.850 kronor.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade nej till regeringens och Sverigedemokraternas förslag. Centerpartiet var det enda oppositionspartiet som inte röstade nej.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2027.

S för att dra in medborgarskap
Riksdagen har också tagit ett första beslut om att svenska medborgarskap ska kunna återkallas i vissa fall. Det gäller personer med dubbla medborgarskap som döms för brott som allvarligt skadar Sveriges vitala intressen, samt personer som blivit svenska medborgare på felaktiga grunder.

Detta förslag fick stöd av S. Däremot var V och MP emot att medborgarskap ska kunna återkallas. C motsatte sig den del som handlade om brott.

Eftersom det handlar om en grundlagsändring krävs ytterligare ett riksdagsbeslut efter valet.

Vilka brott som ska anses "allvarligt skada Sveriges vitala intressen" ska preciseras senare i vanlig lag. Enligt regeringen kan det handla om viss allvarlig "systemhotande" brottslighet inom kriminella nätverk.

