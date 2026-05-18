Strypvåldtog 14-åring så hon svimmade – slipper fängelse

– Gå ner på knä och säg att du är min hora.

Så sade syriern i samband med att han våldtog den 14-åriga flickan inne på Gamlestadens bibliotek i Göteborg.

Flickan tvingades gå ner på alla fyra och förklara att hon var hans hund eller hora medan syriern filmade.

Det är bara ett av flera fall av våldtäkter och övergrepp som hon utsattes för. Några dagar innan, den 8 december förra året, misshandlades flickan på en skola i Göteborg. Syriern ha sparkat, knuffat och tagit stryptag på henne så att hon fick andnöd.

Brotten skedde efter att han fått höra ett rykte om flickan, som han haft en relation till, och beslutade sig för att straffa henne.

Några dagar efter våldtäkten på biblioteket följde ett nytt övergrepp på ett resecentrum där han tog stryptag på henne tills hon förlorade medvetandet.

Övergreppen filmades med flickans mobiltelefon och han skickade filerna till sig själv samtidigt som han hotade med att sprida dem.

Tingsrätten slår fast att den samlade straffvärdet för gärningarna motsvarar fängelse "en bit över sju år" för en vuxen. Trots detta döms den 16-årige syriern endast till ungdomsövervakning i ett år.

Han ska också betala 520.000 kronor i skadestånd till flickan.

Syriern har svenskt medborgarskap eftersom han är född i Sverige och kan därmed inte utvisas med nuvarande lagstiftning.