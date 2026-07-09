Klaus Schwabs bostad buggad

Fyndet gjordes vid en rutinmässig säkerhetskontroll i Schwabs arbetsrum i hemmet, enligt ett uttalande från hans talesperson som Bloomberg tagit del av.

Enligt samma uttalande tyder de första uppgifterna på att apparaten placerats där någon gång under de senaste tre åren. Polisanmälan i Genève gäller okända gärningsmän.

"Ärendet är särskilt känsligt med tanke på det stora offentliga intresset kring honom under den aktuella perioden", heter det i uttalandet.

Där sägs vidare:

"I detta skede dras inga slutsatser om utrustningens ursprung eller om eventuellt ansvar."

Schwab lämnade Världsekonomisk forum (WEF) år 2025 efter att organisationen inlett en intern utredning efter anklagelser om ekonomiska oegentligheter. Utredningen avslutades senare med att WEF uppgav att man inte funnit bevis för några väsentliga fel.

Samtidigt uppger Reuters att Schwab nu försöker ta sig tillbaka till Davosforumet i en rådgivande roll. Han uppges vilja få inflytande över vilka som ska leda organisationen framöver.

WEF är mest känt för sitt årliga möte i Davos, där globala makthavare samlas för att samtala.