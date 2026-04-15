Klimataktivist nekas medborgarskap efter attack mot Bromma flygplats

Händelsen inträffade i september 2023 när klimatextremister tog sig in vid Bromma flygplats och målade med röd färg på byggnader och utrustning.

Polisen slog snabbt till och grep samtliga på platsen.

Inledningsvis misstänktes gruppen för flygplatssabotage, ett allvarligt brott. Men utredningen bantades senare ned till skadegörelse och medhjälp.

En av de åtalade är forskaren Isabelle Letellier. Hon uppger att hon blev chockerad av att hon greps för attacken mot flygplatsen.

– Det värsta jag har varit med om. Jag har aldrig tidigare blivit gripen, säger hon till Dagens Nyheter.

Det ska ha varit två personer som utförde själva färgattacken. Övriga deltog på olika sätt, bland annat genom att hålla banderoller eller närvara vid aktionen.

Isabelle Letellier uppger att det inte ens fanns i hennes föreställningsvärld att hennes agerande skulle få rättsliga följder.

– Jag tänkte att jag har rätt att vara här och demonstrera. Aldrig i min värld fanns det att jag kommer att gripas, säger hon.

Skadorna efter aktionen uppges ha kostat drygt 95.000 kronor.

För Letellier har rättsprocessen fått konsekvenser även utanför rättssalen. Hon har fått avslag på sin ansökan om svenskt medborgarskap.

Hon oroar sig nu för att tvingas lämna landet utan sin familj.

– Men i så fall tar jag tar absolut dem med mig, säger hon till DN.

Domen i målet väntas i början av maj.