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"Vad tycker du om Pride?" – polisens hotfulla beteende mot Lulle

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Publicerad 3 augusti 2026 kl 07.46

Inrikes. En polis höll kvar och krävde legitimation av högerjournalisten Mijo "Lulle" Eklund, 18, när han filmade prideparaden i Göteborg. Polismannen ställde närgångna och detaljerade frågor om Eklund och hans åsikter – bland annat vad han anser om Pride.

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Händelsen inträffade under West Pride i juni. Mijo Eklund, som använder namnet Lulle i sociala medier, var på plats för att bevaka paraden.

Enligt Eklunds nya videoreportage var det supporterpolisen Thomas Rasmusson som gick fram till honom och krävde att få se hans legitimation:

– Legitimation på dig!

När Eklund frågar varför svarar polismannen:

– Därför att du har varit väldigt närgången.

Eklund förnekar detta och frågar vem han ska ha gått för nära. Polismannen pekar inte ut någon enskild person, utan hänvisar till dem som Eklund filmade.

– Det är upp till hur folk uppfattar det. Sedan kan du tycka precis som du vill, dundrar polisen.

Eklund förklarar då att han befinner sig på allmän plats och har rätt att filma. Då kräver polismannen att få veta hans personliga inställning till evenemanget.

– Vad tycker du själv om West Pride?

Eklund avböjer att svara och framhåller att hans åsikter inte är en sak för Polismyndigheten.

I ett inlägg på X skriver Eklund att Rasmusson inte lät honom lämna platsen, trots att han enligt egen uppgift inte var misstänkt för något brott.

"Detta visar på en politisering inom polisen. Man ska inte behandlas annorlunda av polisen bara för att man eventuellt har ett kritiskt perspektiv", skriver Eklund vidare.

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