Kollektivtrafiken blir hälften så dyr

Publicerad 26 maj 2026 kl 09.26

Inrikes. Regeringen och Sverigedemokraterna vill tillfälligt sänka priset på månadskort i kollektivtrafiken med 50 procent, enligt uppgifter till flera medier. Åtgärden är "svår att ta på allvar", enligt Socialdemokraterna.

Förslaget ska gälla i hela landet från den 1 juli till den 31 december och kommer att presenteras på en presskonferens under tisdagen.

Göteborgs-Posten skriver att kollektivtrafikrabatten ingår i det större krispaket på 17,5 miljarder kronor som regeringen vill låna pengar till.

Modellen bygger på att regionerna först ger rabatten till resenärerna och sedan begär kompensation från staten. Det är ännu oklart om staten kommer att täcka hela kostnaden eller om regionerna själva måste skjuta till pengar.

Åtgärden motiveras med trycket mot hushållens ekonomi efter Irankriget och de dyrare drivmedlen. Regeringen har sedan tidigare aviserat sänkt skatt på bensin och diesel med nästan tre kronor per liter.

Oppositionen avfärdar dock beskedet. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver i en kommentar till Aftonbladet att regeringen saknar trovärdighet.

"Regeringen har noll trovärdighet. De har aktivt röstat nej till alla våra förslag om bättre och billigare kollektivtrafik."

Han anklagar också regeringen för att agera av valtaktiska skäl.

"Det är svårt att ta den här regeringens ekonomiska politik på allvar."

Adelskvinna hade afrikanska slavar – döms till fängelse

Lena Natt och Dag lockade tonåringar till sin gård utanför Skurup. Skulle utbildas till jockeyer – fick i stället arbeta sex dagar i veckan utan lön. 

Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Planen för att klara Irankrisen.. "Vi stöttar hushåll och branscher som drabbas av kriget i Mellanöstern." 

