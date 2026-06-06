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Kollektivtrafiken har klappat ihop i Stockholm

Publicerad 6 juni 2026 kl 10.04

Inrikes. I Stockholms kollektivtrafik råder just nu stora störningar, med inställda avgångar, långa väntetider och resenärer som blev fast i tunnelbanan i flera timmar. Samtidigt får drabbade resenärer en blygsam ersättning av SL.

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Problemen började med ett vagnfel mellan Östermalmstorg och Karlaplan på röda linjen. Ett tåg med passagerare ombord blev stående i närmare tre timmar innan resenärerna kunde evakueras genom tunnelbanegångarna.

Samtidigt påverkades busstrafiken kraftigt av Stockholm marathon, med omlagda körvägar och indragna hållplatser. Även en fotbollsmatch mellan AIK och Sirius på Strawberry arena bidrog till ett ökat tryck på kollektivtrafiken.

SL uppgav att man hade kallat in experter från Tyskland för att bistå med tunnelbanans signalsystem inför helgens belastning.

En av de drabbade resenärerna, Josef, satt fast i tunnelbanevagnen i över tre timmar tillsammans med sin familj. När han senare klagade hos SL fick han besked om att ersättningen skulle bli 43 kronor, motsvarande priset för vuxenbiljetten.

– Jag blev full i skratt och tänkte att det här inte kunde vara sant, säger han till Aftonbladet.

SL:s presschef Andreas Strömberg säger till tidningen att han har förståelse för att resenärer är arga och besvikna, men att samma regler för förseningsersättning gäller för alla.

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