YB Södermalm avfärdar kritikerna: "Jag har stort stöd från mina chefer"

Skylten användes vid en Palestinademonstration i Stockholm. Den efterliknade porten till Auschwitz, men "Arbeit macht frei" hade bytts ut mot "Gaza".

Polisinsatschefen Viktor "YB Södermalm" Adolphson polisanmälde händelsen som hets mot folkgrupp. Han hänvisade till att lagen nyligen uppdaterades av politikerna så att det numera är straffbart att "förringa" Förintelsen.

Anmälan väckte hård kritik och på sociala medier hånas Adolphson – som även är profilerad frimurare – nu som stövelslickare och motståndare till yttrandefrihet.

På onsdagen lade åklagaren ned förundersökningen eftersom kriterierna för brottet inte bedömdes vara uppfyllda.

Bland de kritiska inläggen finns både krav på att Adolphson ska förlora jobbet och anklagelser om korruption.

"Den vidriga anmälan du gjorde gav inte det resultatet som du förmodligen önskade", skrev en person till honom.

Adolphson räknar dock inte med att kritiken ska leda till att han avskedas.

– De kommer att bli besvikna. Jag har stort stöd från mina chefer och från myndigheten. De har så klart tagit det här på allvar, säger han till Expressen.

Han beklagar att "folk inte" verkar "förstå att det finns begränsningar i yttrandefriheten och demonstrationsrätten".

Folk fattar verkligen inte Polisens roll. Det är vår skyldighet att upprätta en polisanmälan om vi har anledning ANTA att något brottsligt skett.



Nu har åklagaren dömt av. Gott så, då behöver inte Polisen fokusera mer på denna skylt.



Istället sådana här reaktioner. Okunnigt! pic.twitter.com/mN8tVV5lNi — YB Södermalm (@YB_Sodermalm) July 22, 2026