Konservativa profiler tillbaka på Twitter

Det var när det konservativa satirkontot Babylon Bee stängdes av från Twitter i våras som Elon Musk började intressera sig för att köpa den sociala medieplattformen och stoppa censuren.

Nu har blockeringen av Babylon Bees konto hävts. Även den kanadensiska psykologiprofessorn Jordan Peterson är tillbaka på Twitter, meddelar Elon Musk nu. Det är också vänsterkomikern Kathy Griffin, som nyligen stängdes av efter att ha utgett sig för att vara Elon Musk.

Något beslut rörande Donald Trumps konto har dock inte fattats än, enligt den nya ägaren.

Samtidigt meddelar Musk att Twitters nya policy innebär "freedom of speech" men inte "freedom of reach". "Negativa och hatiska" inlägg kommer att gå att läsa men få minskad spridning och det ska inte gå att tjäna pengar på sådana tweets.

Note, this applies just to the individual tweet, not the whole account

— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022