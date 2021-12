Kraftigt minskad svensk skörd

Den totala spannmålsskörden blev 5,0 miljoner ton. Den är 16 procent mindre än förra året, trots att arealen med höstvete som ger hög skörd per hektar var rekordstor.

Regnväder under vår och höst, samt torka under tillväxtperioden drog ner skördenivåerna. Hektarskörden av höstvete blev 12 procent lägre än under förra året.

På riksnivå blev hektarskörden av höstraps 5 procent lägre än under 2020. Årets hektarskörd av ärter blev 23 procent lägre än fjolårsresultatet och 20 procent lägre än femårsgenomsnittet. Hektarskörden för åkerbönor blev 19 procent lägre än i fjol.

Det kyliga och regniga vårvädret försenade vårsådden och medförde även omsådd och helt utebliven vårsådd, enligt Jordbruksverket. Försommaren och sommaren kom sedan med värme och torka, som ledde till brådmognad och små kärnor. När det var dags att skörda inleddes på många håll ihållande regnperioder, som har orsakat en del obärgade arealer.