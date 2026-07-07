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Kreml: Nu har särskilda militäroperationen blivit ett krig

Publicerad 7 juli 2026 kl 09.24

Utrikes. I över fyra års tid har Ryssland varit engagerat i vad man officiellt benämnt som en "särskild militäroperation" i Ukraina. Men nu meddelar Vladimir Putins talesman Dmitrij Peskov att Ukrainakriget till slut har blivit ett riktigt krig.

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I en intervju med VGTRK säger Pavel Zarubin säger Kremls talesman Dmitrij Peskov att kriget i Ukraina har ändrat karaktär.

Enligt Peskov beror det på att västländerna har ställt sig bakom Kiev.

– Det pågår ett krig, det är ett riktigt krig, säger han och fortsätter:

– Ni vet varför det är ett krig? Därför att allt började som en särskild militäroperation. Det fortsätter som ett krig, därför att bakom Kiev står både Berlin, Paris, Haag, Oslo och tyvärr Washington, säger han enligt Meduza.

Samtidigt hävdar Kreml att stödet från väst inte hindrar Rysslands framryckning i Ukraina. Peskov hänvisar bland annat till ryska uppgifter om att Kostjantynivka ska ha tagits, något som Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tidigare har avfärdat. Oberoende kartläggare har inte heller bekräftat att staden skulle ha fallit.

– Ingen ska tvivla på att våra soldater går framåt planenligt, och vi ser konkreta resultat, säger Peskov.

Efter invasionen 2022 har ryska myndigheter konsekvent använt uttrycket "särskild militär operation" om kriget mot Ukraina. Ryssar som offentligt kallat invasionen för ett krig har samtidigt riskerat åtal för att sprida falska uppgifter om armén.

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