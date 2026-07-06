Sveriges Radios larm: Ungdomar flockas kring AFS

Under AFS torgmöte i Karlstad nyligen bestod "huvuddelen" av publiken av "unga killar", noterar P4 Värmland i ett inslag.

Liknande scener utspelar sig när partiet besöker andra svenska städer under sin valturné.

Sveriges Radio slår nu larm om vad som beskrivs som en växande trend: unga som "stödjer ytterhögern".

Adam, 16, deltog på torgmötet och intervjuas i inslaget om sin syn på de andra partierna.

– De har lite för lugn politik, säger han.

P4 hänvisar till att Säpo varnar för att allt fler unga män sympatiserar med "högerextrema åsikter".

Lars Stjärnelöv är "senior rådgivare" på Agera Värmland, som arbetar förebyggande mot "våldsbejakande extremism". Han pekar på att AFS har en stark närvaro där de unga finns på sociala medier.

– Det vi vet är ju att ett parti som AFS har varit väldigt synliga på Tiktok framför allt och raggat unga väljare, säger han till P4 Värmland.