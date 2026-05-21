Skador efter den ukrainska attacken mot högskolan i Starobelsk.

Kreml varnar: Förbereder stor hämndattack mot Kiev

Publicerad 25 maj 2026 kl 17.50

Utrikes. Ryssland varnar nu för en ny våg av "systematiska" attacker mot mål i Kiev – bland annat mot "beslutscentrum". Bakgrunden är en ukrainsk attack som dödade ett stort antal studenter. Utländska medborgare uppmanas att lämna den ukrainska huvudstaden omedelbart.

Beskedet kommer från det ryska utrikesdepartementet, som anklagar Ukraina för att förra veckan medvetet ha angripit ett studenthem i Starobelsk i ryskkontrollerade Lugansk.

Minst 21 personer dödades i drönarattacken, enligt Moskva. De flesta av offren var enligt ryska medier tonårsflickor som befann sig i studenthemmet.

Kreml beskriver attacken som skälet till att man nu ändrar sitt eget agerande i kriget.

"Detta var sista droppen. Under dessa omständigheter kommer de ryska väpnade styrkorna att inleda systematiska attacker mot Ukrainas militärindustriella komplex i Kiev, däribland platser där drönare konstrueras, tillverkas, programmeras och förbereds för användning", uppger utrikesdepartementet.

Även "beslutscentrum och ledningsplatser" ska omfattas av de nya ryska attackerna.

Departementet anklagar också Ukraina för att medvetet slå mot civila.

Attacken i Starobelsk visar enligt Moskva "Kievregimens nazistiska och terroristiska natur, som medvetet riktar in sig på civila och inte tvekar att mörda barn kallblodigt".

Ukraina nekar till att medvetet ha angripit civila i Starobelsk och uppger i stället att man slog mot en militär drönarenhet/ledningsenhet i området och följde internationell humanitär rätt.

Enligt Ryssland finns de nya målen på flera håll i Kiev. Utländska medborgare, diplomater och företrädare för internationella organisationer uppmanas därför att lämna staden.

Invånarna i Kiev varnas samtidigt för att vistas nära "Zelenskyjregimens militära och administrativa infrastrukturanläggningar".

