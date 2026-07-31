Kristersson: "2015 ska inte hända igen"

Drygt 60.000 illegala invandrare uppges under det senaste dygnet tagit sig från Marocko till den spanska exklaven Ceuta.

Kristersson skriver att Spanien skyndsamt behöver återfå kontrollen över situationen och uppfylla sina åtaganden inom Schengensamarbetet.

"Vi utesluter inte att vidta de åtgärder som krävs för att 2015 inte ska hända igen", skriver statsministern till på sociala medier.

Han riktar samtidigt kritik mot vänsterregeringen i Spanien.

"Den socialdemokratiska regeringen i Spanien får nu inte göra samma misstag som Socialdemokraterna i Sverige 2015 – där ett nej inte är ett nej", skriver Kristersson.

Migrationsminister Johan Forssell (M) har tidigare meddelat att Sverige inte tänker ta emot migranter genom EU:s omfördelningsmekanism.

– Vi kommer inte ta emot omfördelning av migranter, säger han till Expressen.

Socialdemokraternas migrationspolitiska talesperson Ida Karkiainen hävdar att invandringsströmmen inte kommer att drabba Sverige.

"Vi står fast vid att vi ska ha en stram och rimlig migrationspolitik", skriver hon till SVT.

SD-ledaren Jimmie Åkesson beskriver samtidigt situationen som "en invasion" och uppmanar Spanien att stänga gränsen. Om landet inte gör det bör landet enligt honom uteslutas ur Schengen.