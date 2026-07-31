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De arabiska männen som väller in i EU hyllar Pedro Sánchez i klipp på sociala medier.

"Landsförrädare": Spanska Vox om Sánchez

Publicerad 31 juli 2026 kl 13.38

Utrikes. Cirka 50.000 illegala invandrare uppges ha tagit sig från Marocko till Ceuta på ett dygn. Nu pekar det invandringskritiska spanska partiet Vox pekar ut premiärminister Pedro Sánchez som förrädare och ansvarig för krisen.

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Enligt nya medieuppgifter har 49.000 illegala invandrare tagit sig in i den spanska exklaven. Det rör sig om unga arabiska män.

Partiet Vox beskriver migrantströmmen som en invasion och lägger ansvaret på Pedro Sánchez vänsterregering.

"Sánchez är en förrädare, en korrupt man och en oanständig person. Han agerar som det spanska folkets fiende", skriver partiledaren Santiago Abascal på sociala medier.

Abascal beskriver invandrarna som "män i militär ålder". Han hävdar att regeringen har uppmuntrat dem att ta sig över gränsen och skapat förutsättningar för att de ska kunna stanna i Spanien.

Vox publicerar också filmer där flera nyanlända uppges hylla Sánchez.

Partiets EU-parlamentariker Jorge Buxadé beskriver samtidigt händelsen som ett "massivt angrepp" mot Ceuta.

"En enda ansvarig: Sánchez. Offren: Ceutas invånare och, i förlängningen, alla spanjorer", skriver han.

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