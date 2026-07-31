"Landsförrädare": Spanska Vox om Sánchez

Enligt nya medieuppgifter har 49.000 illegala invandrare tagit sig in i den spanska exklaven. Det rör sig om unga arabiska män.

Partiet Vox beskriver migrantströmmen som en invasion och lägger ansvaret på Pedro Sánchez vänsterregering.

"Sánchez är en förrädare, en korrupt man och en oanständig person. Han agerar som det spanska folkets fiende", skriver partiledaren Santiago Abascal på sociala medier.

Sánchez es un traidor, un corrupto y un indecente. Actúa como el enemigo del pueblo español. La emergencia nacional solo puede resolverse echándole y sentándole en el banquillo.#Ceuta pic.twitter.com/yLicTcD6hU — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) July 30, 2026

Abascal beskriver invandrarna som "män i militär ålder". Han hävdar att regeringen har uppmuntrat dem att ta sig över gränsen och skapat förutsättningar för att de ska kunna stanna i Spanien.

Vox publicerar också filmer där flera nyanlända uppges hylla Sánchez.

Pedro Sánchez está encantado con lo que está ocurriendo en Ceuta.



Ahora tendrá más adeptos por las calles de España sin importarle la violencia que puedan sufrir los españoles. https://t.co/T89wVyz1e0 pic.twitter.com/zxUFbcd0FS — VOX 🇪🇸 (@vox_es) July 30, 2026

Partiets EU-parlamentariker Jorge Buxadé beskriver samtidigt händelsen som ett "massivt angrepp" mot Ceuta.

"En enda ansvarig: Sánchez. Offren: Ceutas invånare och, i förlängningen, alla spanjorer", skriver han.