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Kristersson fick pistol av Erdogan – ska behålla den

Publicerad 9 juli 2026 kl 14.03

Inrikes. Statsminister Ulf Kristersson fick en revolver i present av Turkiets president Recep Tayyip Erdogan på Nato-toppmötet i Ankara. Vapnet ska tas hem till Sverige och placeras i Regeringskansliets gåvoarkiv.

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Alla ledare som deltog vid mötet ska ha fått var sin revolver av Erdogan.

Enligt brittiska Press Association uppgav Storbritanniens premiärminister Keir Starmer för brittiska journalister att vapnen var märkta med ledarnas namn och kom tillsammans med en ammunitionslåda.

Statsministerns pressekreterare Hanna Strömberg säger att den svenska regeringen däremot tänker ta emot gåvan.

– Sverige kommer ta emot gåvan från Turkiet som gavs i samband med Nato-toppmötet, men den ska komma till Sverige i ordnade former och i enlighet med svensk lagstiftning, säger hon till SVT.

Tills vidare ska vapnet förvaras på Sveriges ambassad i Ankara. Först när de svenska tillstånden är klara ska revolvern skickas vidare till Sverige.

Försvarsminister Pål Jonson (M), som var med Kristersson när gåvan dök upp på hotellet i Ankara, säger att gåvor mellan regeringschefer inte är ovanliga vid statsbesök och toppmöten. Han vill inte recensera Erdogans val av present.

– Det är inte riktigt vår roll att recensera olika typer av gåvor, säger han till SVT.

När revolvern kommer till Sverige ska den enligt Jonson hamna i Regeringskansliets gåvoarkiv. Vad som rent praktiskt ska göras med vapnet är däremot inte klart.

Även andra länder har tvingats ta ställning till Erdogans vapengåva. Starmer ska enligt uppgift behöva lämna kvar sin revolver i Turkiet, eftersom det är olagligt att föra in den i Storbritannien. I Kanada ska premiärminister Mark Carneys revolver lämnas till polisiära myndigheter för desarmering och kan därefter hamna på museum, rapporterar CBC.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen har ännu inte kommenterat saken. Finlands president Alexander Stubbs kansli uppger för Yle att man "enligt praxis inte kommenterar de gåvor som presidenten tar emot".

Enligt tyska Bild handlar det om en turkisktillverkad revolver av modellen Sarsilmaz SR 38.

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