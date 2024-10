Kristersson till indiska invandrare: "Tack för att ni valde Sverige"

Tidöregeringen har minskat asylinvandringen men samtidigt kompenserat för detta genom att öka den så kallade arbetsinvandringen från tredje världen.

Ett stort antal indier har kommit till Sverige de senaste åren. De jobbar ofta som matbud och liknande.

Ulf Kristersson uppmärksammar idag den indiska högtiden Diwali – och tackar i en video på sociala medier indiska invandrare för att de valde just Sverige.

"Glad Diwali till alla er som firar ljusets högtid – runt om i världen – från Indien till Sverige", skriver Kristersson på X och fortsätter:

"Och ett särskilt tack till alla er som väljer att bo och arbeta just i Sverige och bidra till vår konkurrenskraft – inte minst med spetskompetens inom IT. Det gör oss starkare."

I videon konstaterar han att indier och hinduer har gett ett "ovärderligt bidrag till vårt land".

I kommentarsfältet på X är kritiken inte nådig, och många hånar Ulf Kristersson med olika hänvisningar till budföretaget Foodora, som anställer många indiska invandrare.

Flera användare ifrågasätter också statsministerns prioriteringar när det gäller högtider:

"Går han även ut och önskar oss svenskar en fin allhelgona? Skulle inte tro det va. Vilken pissråtta han är."

Ulf Kristersson har också fått en personlig hälsning ända från Indien:

Thank You Swedish Parliament, Mr Prime Minister and Brothers and Sisters Of Sweden.



Happy Diwali Celebration From Bharat To All Of You, May Our Ties Strengthen & Our People Prosper & Achieve New Heights.... pic.twitter.com/4mk0emEXiG

— Amit Shenoy (Modi Ka Parivaar) (@shenoy_amit) October 31, 2024