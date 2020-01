Kritiken: Löfvens regering urholkar domstolars oberoende

Det är moderaterna Gunnar Strömmer och Louise Meijer som i en debattartikel i SvD riktar skarp kritik mot att Löfvenregeringen blandar sig domstolars beslut.

Bakgrunden är bland annat att regeringen har ingripit i det så kallade Preemfallet, alltså Preems utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil.

I somras beslutade regeringen att ta över den rättsliga prövningen i ärendet, skriver artikelförfattarna. Det innebär alltså att regeringen bestämmer om företaget får bygga ut eller inte.

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg gav först godkänt för Preems utbyggnad, men beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen. Då klev regeringen in och tog över prövningen.

"För det första har regeringen klivit in i den här processen väldigt sent. Det finns ett lagligt utrymme för regeringar att pröva tillståndsfall som är känsliga för miljön. Men enligt miljöbalkens regler ska en regering 'omedelbart' lämna besked om den ska ta över prövningen. Och 'omedelbart' betyder när ett mål drar igång – tanken är alltså inte att den politiska makten ska kunna kliva in och överpröva ett redan existerande domstolsbeslut", skriver moderaterna i SvD.

De båda menar också att regeringen nu driver en "skenprocess", eftersom vice statsminister Isabella Lövin (MP) kritiserat utbyggnaden på grund av det "koldioxidutsläpp" verksamheten innebär. Kritik framförs också mot att regeringen gjort sitt ingripande med hänvisning till klimatlagen. Så var inte den lagen tänkt, menar författarna.

Liknande kritik framförs också av jurister. Ulf Bjällås, som bland annat varit ordförande i miljööverdomstolen, ifrågasätter om det regeringen gjort ens är tillåtet. I en intervju med fPlus i oktober förra året förklarar han att detta är första gången en regering tar över en tillåtlighetsprövning så sent i rättsprocessen.

– Det finns utrymme för regeringen att ta sig an ett mål av den här arten. Men det är tydligt angivet i Miljöbalken att om det pågår en tillståndsprövning ska regeringen omedelbart lämna besked om att man tar över prövningen. Men det ska ske i den första instansen, alltså i tingsrätten. Att komma in så här i en överdomstol efter att en dom fallit är helt unikt, säger Ulf Bjällås till fPlus.

Samtidigt, idag torsdag, har Sveriges regering beslutat att stödja EU-kommissionen i ett mål vid EU-domstolen om polska domstolars oberoende.

– Domstolarnas oberoende utgör kärnan i en rättsstat. Detta är en av de grundläggande principer som EU-samarbetet vilar på, säger EU-minister Hans Dahlgren (S) om Polen idag.

Om regeringen skulle stoppa Preems utbyggnad, ligger företagets sista hopp hos Högsta förvaltningsdomstolen, dit vissa regeringsbeslut kan överklagas. Preem kan hävda att regeringen inte hade rätt att ta över ärendet så som den har gjort.