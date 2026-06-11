Kritiserade att socialen norpar barn – utesluts ur SD

Det uppmärksammade flygbladet, som delades ut i Hylte, hade text på flera språk: svenska, arabiska, somaliska och albanska.

"Sätt stopp för att socialtjänsten omhändertar era barn", löd bland annat budskapet.

Efter den inledande mediestormen valde SD lokalt att backa. Stina Isaksson meddelade att flygbladen inte skulle delas ut mer eftersom "de kunde misstolkas så gravt".

Nu uppger hon på Facebook att hon uteslutits – efter över 13 år som aktiv i partiet.

"När jag vaknade idag, var jag Sverigedemokrat. Nu är jag partilös, utesluten", skriver hon.

I inlägget riktar hon hård kritik mot SD:s hantering av saken.

"Partiet valde att spela vänstermedia och motståndarsidan rakt i händerna", skriver Stina Isaksson.

Hon skriver att hon har arbetat hårt för partiet i många år och att hon har tagit mycket illa vid sig av uteslutningsärendet:

"Allt det man har kämpat för, rakt ner i soptunnan. Hela livet har vänts upp och ner radikalt. De senaste veckorna har varit ett vakuum. Jag har fortsatt jobba, trots att jag haft den här domen hängandes över mig. Jag höll i konferensen med regiongruppen, där vi satte grunden till vårt valmanifest. Trots att jag knappt höll ihop som person."

Samtidigt medger hon att flygbladet var illa formulerat.

"Flygbladen var fruktansvärt ogenomtänkta, och plumpt uttryckta. Vi hade aldrig för avsikt att bidra till någon desinformationskampanj eller konspirationsteori", skriver hon.

Stina Isaksson anser ändå att uteslutningen är orimlig. Enligt henne hade partiet kunnat nöja sig med en varning eller med att ta ifrån henne platsen på riksdagslistan.

Hon skriver också att hon tänker sitta kvar som politisk vilde i region och kommun året ut – "för familjens och ekonomins skull".