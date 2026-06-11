© SD:s flygblad
 

Kritiserade att socialen norpar barn – utesluts ur SD

Publicerad 11 juni 2026 kl 16.31

Inrikes. Sverigedemokraterna kastar ut sin gruppledare i Hylte efter ett bråk om ett flygblad om socialtjänsten. Stina Isaksson anklagar nu partiet för att ha vikt sig för vänsterns mediedrev.
– Partiet valde att spela vänstermedia och motståndarsidan rakt i händerna, säger hon.

Dela artikeln

Det uppmärksammade flygbladet, som delades ut i Hylte, hade text på flera språk: svenska, arabiska, somaliska och albanska.

"Sätt stopp för att socialtjänsten omhändertar era barn", löd bland annat budskapet.

Efter den inledande mediestormen valde SD lokalt att backa. Stina Isaksson meddelade att flygbladen inte skulle delas ut mer eftersom "de kunde misstolkas så gravt".

Nu uppger hon på Facebook att hon uteslutits – efter över 13 år som aktiv i partiet.

"När jag vaknade idag, var jag Sverigedemokrat. Nu är jag partilös, utesluten", skriver hon.

I inlägget riktar hon hård kritik mot SD:s hantering av saken.

"Partiet valde att spela vänstermedia och motståndarsidan rakt i händerna", skriver Stina Isaksson.

Hon skriver att hon har arbetat hårt för partiet i många år och att hon har tagit mycket illa vid sig av uteslutningsärendet:

"Allt det man har kämpat för, rakt ner i soptunnan. Hela livet har vänts upp och ner radikalt. De senaste veckorna har varit ett vakuum. Jag har fortsatt jobba, trots att jag haft den här domen hängandes över mig. Jag höll i konferensen med regiongruppen, där vi satte grunden till vårt valmanifest. Trots att jag knappt höll ihop som person."

Samtidigt medger hon att flygbladet var illa formulerat.

"Flygbladen var fruktansvärt ogenomtänkta, och plumpt uttryckta. Vi hade aldrig för avsikt att bidra till någon desinformationskampanj eller konspirationsteori", skriver hon.

Stina Isaksson anser ändå att uteslutningen är orimlig. Enligt henne hade partiet kunnat nöja sig med en varning eller med att ta ifrån henne platsen på riksdagslistan.

Hon skriver också att hon tänker sitta kvar som politisk vilde i region och kommun året ut – "för familjens och ekonomins skull".

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 950929123

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 950929124

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Trump startar om kriget – utlovar "väldigt hårda attacker i kväll"

USA avbryter vapenvilan. "Vi kommer inta Khargön och ta total kontroll över deras olje- och gasmarknader."0 

Ekonominyheter

Guld ny favorit när centralbanker ratar USA-papper

Ädla metallen har nu blivit världens främsta reservtillgång.. Milstolpe passerad när allt fler länder söker alternativ till dollarn.0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.