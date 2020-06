Kursade Hertz stiger på börsen

Det var den 23 maj som Hertz ansökte om konkursskydd vid en domstol i USA. Normalt avlistas bolag som ansöker om konkurs, men Hertz låg kvar på börsen och fortsatte handlas.

Aktien sjönk först från 2,84 till 0,55 dollar vid konkursutbrottet. Men sen påbörjades en återhämtningsfas och marknaden storköpte aktier i konkursbolaget så att kursen steg till 1,31 dollar.

Något värde har aktierna sannolikt inte. När ett bolag går i konkurs slutar det dela ut vinst till aktieägarna och bolagets tillgångar säljs för att täcka dess skulder. Först om det blir tillgångar över när både konkurskostnaderna och de övriga skulderna är betalda, vilket är mycket ovanligt, delas tillgångarna ut till de tidigare aktieägarna.

Det återstår att se om handeln med kursade bolag blir en trend framöver. Tack vare de statliga bidragen är i alla fall vinster och utdelningar inte längre nödvändigt för att locka investerare på börsen, där flygbolag och hotellkedjor har haft en stark börsvecka trots att de väntas gå med förlust under flera år framöver, på grund av kostnader för lån som de tvingats ta under coronakrisen. Många hoppas även att centralbankerna ska gå in och köpa aktier direkt i de krisande bolagen, och på så vis driva upp kursen till glädje för övriga aktieägare.