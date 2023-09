Kvinna filmade sin egen våldtäkt – nu efterlyses gärningsmannen

Händelsen inträffade den 2 juli vid Karlstorpsvägen i Trollhättan.

Den 18-åriga kvinnan var på väg hem från krogen vid 03.20-tiden när hon blev förföljd av en efterhängsen invandrare som på knagglig svenska och engelska bad kvinnan kyssa honom.

– No, stop it. I don't want you, hörs kvinnan säga i videon.

Kvinnan försökte sedan springa från mannen men blev ikappsprungen och våldtagen. Hon lyckades filma delar av våldtäkten med sin mobiltelefon, och utifrån videon har polisen rekonstruerat mannens ansikte och efterlyst honom med signalement.

Mannen har enligt polisen ett Mellanöstern-utseende med "runt ansikte" och en kroppslängd på 165–175 centimeter. Han var klädd i en mörk bomberjacka och slitna jeans vid våldtäkten, samt mörka sneakers. Han tros vara mellan 25 och 35 år gammal.

– Man får gärna höra av sig om man själv blivit utsatt för något brott av en man med liknande signalement, säger förundersökningsledare Tobias Jerand till Ttela.