Kvinnomisshandel och kokain – nu åtalas SVT-profilen

Daniel Nannskog, 52, blev känd som elitfotbollsspelare och var sedan mångårig expert i SVT:s fotbollssändningar. Nu åtalas han vid Stockholms tingsrätt.

Enligt stämningsansökan ska Nannskog den 9 januari i år ha tagit grepp om en kvinnas käke eller hals och därefter tryckt eller knuffat ned henne i en soffa. Händelsen ska ha orsakat smärta.

Åklagaren åtalar honom också för olaga hot. Enligt åtalet ska Nannskog vid två tillfällen mellan den 3 och 4 mars ha hotat kvinnan med uttalanden som innebar att hon skulle dödas eller skadas. Hoten ska ha varit ägnade att framkalla allvarlig rädsla hos henne.

Den tredje åtalspunkten gäller ringa narkotikabrott. Åklagaren gör gällande att Nannskog olovligen använt kokain den 4 mars eller någon tid dessförinnan.

Daniel Nannskog greps på morgonen den 4 mars, anhölls senare samma dag och frigavs dagen därpå.

Som bevisning åberopar åklagaren bland annat förhör med kvinnan, förhör med Nannskog samt förhör med ett vittne. Åklagaren vill också lägga fram utskrifter av ljudinspelningar, fotografier av textmeddelanden och analysresultat.