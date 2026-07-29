Örebropartiet
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Markus Allard på väg mot riksdagen – har 28 procent

Publicerad 29 juli 2026 kl 15.24

Inrikes. Markus Allard och Örebropartiet ser ut att ha goda chanser att få mandat i riksdagen via väljarna i Örebro. Enligt en mätning från Sentio får partiet hela 28,3 av rösterna i Örebros kommunval.
"Jag står just nu på tröskeln till Sveriges riksdag – DU kan ge mig knuffen in!" skriver Allard.

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Örebropartiet

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I ett längre inlägg på sociala medier redovisar Markus Allard resultaten från flera opinionsmätningar som Örebropartiet har köpt under det senaste året.

I Sentio-mätningen, som genomfördes under sommaren och avser kommunvalet, får partiet 28,3 procent – jämfört med 29,1 procent för Socialdemokraterna.

Andra mätningar om kommunvalet har gett partiet mellan 18,4 och 24 procent.

Örebropartiet siktar på en föga känd alternativ väg in i riksdagen. Om partier kan få 12 procent av riksdagsrösterna i Örebro län, vilket motsvarar omkring 24.000 röster, blir det ett mandat.

Allard uppger också att partiet i de flesta av sina mätningar får omkring 20 procent i regionvalet. Det skulle motsvara runt 40.000 väljare. Om samma personer även röstar på Örebropartiet i riksdagsvalet skulle stödet skulle räcka med god marginal.

Om partiet får ett mandat kommer Allard själv att ta platsen. Han skriver att han ska bevisa "att det är fullt möjligt att påverka svensk politik med bara ett mandat".

Får Örebropartiet närmare 20 procent så kan det i stället bli två riksdagsmandat.

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