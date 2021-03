Läkare åtalas för våldtäkt och sexbrott mot patienter

Våldtäkten ägde enligt åklagaren rum i januari i år.

När en kvinna besökte mottagningen ska läkaren ha "a) fört in minst ett finger i målsägandens slida flera gånger b) fört in ett finger i hennes anus och c) slickat henne i underlivet/vid analöppningen".

Läkaren förmådde enligt åtalet kvinnnan "att utstå handlingarna genom att lura henne att tro att han genomförde en läkarundersökning".

Tre andra kvinnor ska ha blivit sexuellt ofredade av läkaren genom att han tog dem på brösten och bröstvårtorna, också under förespeglingen att det rörde sig om en läkarundersökning.

Läkaren, som har suttit häktad sedan den 21 januari, nekar till brott.