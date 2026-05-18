Lamotte: Polisen krävde tipspengar av Expressen när jag körde för fort

Joakim Lamotte berättar i en video på Instagram att polisen stoppade honom när han körde 110 km/h där maxhastigheten var 80 km/h.

Han säger att polisen tog hans körkort och gav honom 4.000 kronor i böter och att det är "jättebra".

– Kör man för fort så ska man bli av med körkortet och man ska få böter så att det känns.

Det var dock det som inträffade efteråt som Lamotte reagerar på.

– Nu har jag fått reda på att polisen har ringt tidningen Expressen och vill ha tipspengar för att berätta att de har tagit mig för fortkörning och tagit mitt körkort, säger han.

Poliserna ska även ha påstått att Lamotte filmade dem med "AI-glasögon", så Expressen ställde frågor även om det.

I videon konstaterar Joakim Lamotte att han inte äger några AI-glasögon. Däremot har han ett par vanliga glasögon som han visar upp.

– Jag säger, vad fan, jag äger inte ens ett par AI-glasögon. Däremot så hade jag på mig de här glasögonen när polisen tog mig. Som jag alltid har när jag kör bil numera. Men det är inga AI-glasögon, det är bara helt vanliga glasögon.

Lamotte undrar nu vad det egentligen är som pågår.

– Jag vill rikta mig till Polismyndigheten och undra om det här är standardförfarande av era anställda när de utfärdar böter i trafiken, att man ringer och tipsar Expressen? Jag tycker det är jävligt märkligt. Vad tycker ni? Det kan ni fundera på, säger han.