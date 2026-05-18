© Polisen/Arkivbild, Instagram
 

Lamotte: Polisen krävde tipspengar av Expressen när jag körde för fort

Publicerad 19 maj 2026 kl 10.13

Inrikes. Journalisten Joakim Lamotte stoppades av polisen efter att ha kört 30 kilometer i timmen för fort. Nu uppger han att poliserna därefter kontaktade Expressen och ville ha betalt för ett tips om händelsen.

Dela artikeln

Joakim Lamotte berättar i en video på Instagram att polisen stoppade honom när han körde 110 km/h där maxhastigheten var 80 km/h.

Han säger att polisen tog hans körkort och gav honom 4.000 kronor i böter och att det är "jättebra".

– Kör man för fort så ska man bli av med körkortet och man ska få böter så att det känns.

Det var dock det som inträffade efteråt som Lamotte reagerar på.

– Nu har jag fått reda på att polisen har ringt tidningen Expressen och vill ha tipspengar för att berätta att de har tagit mig för fortkörning och tagit mitt körkort, säger han.

Poliserna ska även ha påstått att Lamotte filmade dem med "AI-glasögon", så Expressen ställde frågor även om det.

I videon konstaterar Joakim Lamotte att han inte äger några AI-glasögon. Däremot har han ett par vanliga glasögon som han visar upp.

– Jag säger, vad fan, jag äger inte ens ett par AI-glasögon. Däremot så hade jag på mig de här glasögonen när polisen tog mig. Som jag alltid har när jag kör bil numera. Men det är inga AI-glasögon, det är bara helt vanliga glasögon.

Lamotte undrar nu vad det egentligen är som pågår.

– Jag vill rikta mig till Polismyndigheten och undra om det här är standardförfarande av era anställda när de utfärdar böter i trafiken, att man ringer och tipsar Expressen? Jag tycker det är jävligt märkligt. Vad tycker ni? Det kan ni fundera på, säger han.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 606980622

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 606980623

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Sverige köper fyra fregatter – för 40 miljarder

"Största försvarsinvesteringen sedan Gripen." Affären med Frankrike ska tredubbla svenska luftvärnsförmågan.0 

Ekonominyheter

Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Planen för att klara Irankrisen.. "Vi stöttar hushåll och branscher som drabbas av kriget i Mellanöstern."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.