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"Landsbygdsbo på Öland" var vindkraftstopp – SR tvingas radera artikeln

Publicerad 4 juni 2026 kl 15.52

Inrikes. I ett reportage i statliga Sveriges Radio beskrivs Niklas Petersson som en helt vanlig "landsbygdsbo på Öland" som njuter av att betrakta vindkraftverk. Sedan det framkommit att han i själva verket är styrelseledamot i ett vindkraftsbolag har inslaget avpublicerats.

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På onsdagen lät P4 Kalmar en öländsk man komma till tals i ett inslag om vindkraft nära bostäder. Vinkeln var att visa en boende som inte stördes av vindkraften i sin närhet.

Redan i rubriken beskrevs Niklas Petersson som en person som rentav aktivt "gillar vindkraften vid hemmet" och "försöker få med dem i bilder".

Men efter publiceringen uppmärksammades på sociala medier att Sveriges Radio inte hade upplyst sina lyssnare om Petersson direkta koppling till vindkraftsbranschen. I själva verket sitter han i styrelsen för vindkraftsbolaget Ventlinge Vind AB.

Efter kritiken har P4 Kalmar plockat bort reportaget från sin hemsida och publicerat ett "förtydligande":

"I en artikel som publicerades vid lunchtid igår onsdag intervjuades en person på Öland som var positivt inställd till att vindkraft 500 meter från sitt hem. I efterhand har det framkommit att den intervjuade personen sitter i styrelsen för ett vindkraftsbolag, något som inte framgick i intervjun som gjordes i radio eller i den efterföljande artikeln."

Rasmus Björe, tillförordnad kanalchef och ansvarig utgivare på P4 Kalmar, säger i förtydligandet att redaktionen borde ha valt ett annat fall.

– Vi skulle ha illustrerat den här frågan med ett annat exempel. Vi har därför valt att avpublicera artikeln, säger han.

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