"Landsbygdsbo på Öland" var vindkraftstopp – SR tvingas radera artikeln

På onsdagen lät P4 Kalmar en öländsk man komma till tals i ett inslag om vindkraft nära bostäder. Vinkeln var att visa en boende som inte stördes av vindkraften i sin närhet.

Redan i rubriken beskrevs Niklas Petersson som en person som rentav aktivt "gillar vindkraften vid hemmet" och "försöker få med dem i bilder".

Men efter publiceringen uppmärksammades på sociala medier att Sveriges Radio inte hade upplyst sina lyssnare om Petersson direkta koppling till vindkraftsbranschen. I själva verket sitter han i styrelsen för vindkraftsbolaget Ventlinge Vind AB.

Efter kritiken har P4 Kalmar plockat bort reportaget från sin hemsida och publicerat ett "förtydligande":

"I en artikel som publicerades vid lunchtid igår onsdag intervjuades en person på Öland som var positivt inställd till att vindkraft 500 meter från sitt hem. I efterhand har det framkommit att den intervjuade personen sitter i styrelsen för ett vindkraftsbolag, något som inte framgick i intervjun som gjordes i radio eller i den efterföljande artikeln."

Rasmus Björe, tillförordnad kanalchef och ansvarig utgivare på P4 Kalmar, säger i förtydligandet att redaktionen borde ha valt ett annat fall.

– Vi skulle ha illustrerat den här frågan med ett annat exempel. Vi har därför valt att avpublicera artikeln, säger han.