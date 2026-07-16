Larm om "systemkollaps": Tre miljoner kan omfattas av spansk amnesti

Omkring 1,2 miljoner personer väntas ansöka om laglig status, enligt uppgifter som den spanska tidningen El Mundo har tagit del av.

Pedro Sánchez vänsterregering hade ursprungligen räknat med omkring 500.000 personer – men det skulle visa sig att den siffran snabbt växte.

När även anhöriga som senare kan få rätt till familjeåterförening tas med uppskattar höga tjänstemän att omkring tre miljoner människor kan omfattas.

Polischefer i särskilt berörda områden varnar anonymt för att det stora antalet ärenden kan slå ut migrationssystemet.

– Systemet kommer att kollapsa. Det här är en process som ingen vid sina sinnens fulla bruk skulle inleda. Spanien är ett undantag, så mycket står klart, säger polischeferna till pressen.

Enligt polisen finns det också stora möjligheter till fusk. Personer som fått laglig status skulle exempelvis kunna ta betalt av illegala invandrare för att felaktigt uppge att de är anhöriga och ordna handlingar och intyg.

– För varje person vars status legaliseras kommer minst tre till att läggas till om de ansöker om och beviljas familjeåterförening, säger en källa till El Mundo.

Polischeferna kritiserar samtidigt regeringen för att minska polisens roll i kontrollerna. Enligt det föreslagna systemet ska polisen främst utfärda uppehållskort efter att tjänstemän inom migrationsförvaltningen redan har godkänt ansökningarna.

Polischeferna hävdar att dessa tjänstemän saknar den specialistutbildning som krävs för att kontrollera utländska dokument och uppgifter ur kriminalregister.

En intern polisrapport har även varnat för att legaliseringen kan locka fler illegala invandrare till Spanien och öka trycket på sjukvård, skolor och sociala tjänster. Åtgärden drevs igenom genom ett kungligt dekret, vilket innebar att den ordinarie parlamentariska granskningen i praktiken kringgicks.