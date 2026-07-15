Höll upp skylt med texten "Gaza" – anmäls för åsiktsbrott

Skylten tolkas som en variation på skylten "Arbeit macht frei" vid ingången till Auschwitz.

Riksdagspartierna med Sverigedemokraterna i spetsen utvidgade häromåret hets mot folkgrupp-lagen så att det även blev olagligt att "förringa Förintelsen" genom att jämföra den med något annat.

Demonstrationen arrangerades i lördags av Palestinagruppen Stockholm. Deltagarna krävde att Israel ska släppa den frihetsberövade läkaren Hussam Abu Safiya.

Polisinsatschefen Viktor Adolphson, känd som "YB Södermalm" på sociala medier, uppger för Expressen att det var han som gjorde anmälan.

– När jag såg de här bilderna tänkte jag att det kan vara hets mot folkgrupp, säger han.

Enligt Adolphson – som nyligen även uttryckt sin entusiasm över att det blivit olagligt att "förolämpa" poliser – kan användningen av Auschwitzporten innebära att Förintelsen förringas. Någon misstänkt person finns ännu inte.

"Rent av vidrigt"

Judiska centralrådet beskriver det inträffade som "djupt osmakligt och rent av vidrigt".

– Det som är oroande är att när ingen ingriper förskjuts gränsen hela tiden för vad som är rumsrent, säger rådets pressansvariga Noa Shaar.

Även Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, rasar mot skylten.

"Det utgör en förvanskning av Förintelsens historia", skriver SKMA i ett pressmeddelande.

Sverigedemokraterna beslutade i höstas att man ska fortsätta vara för hets mot folkgrupp-lagen – just med hänvisning till att den måste kunna användas mot "antisemiter".