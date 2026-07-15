© X
Polisen Viktor Adolphson, känd som "YB Södermalm", har polisanmält aktivisterna.

Höll upp skylt med texten "Gaza" – anmäls för åsiktsbrott

Publicerad 15 juli 2026 kl 16.34

Lag & Rätt. En grupp Palestinaaktivister har polisanmälts för åsiktsbrottet hets mot folkgrupp efter att ha hållit upp en skylt som det står "Gaza" på.

Dela artikeln

Skylten tolkas som en variation på skylten "Arbeit macht frei" vid ingången till Auschwitz.

Riksdagspartierna med Sverigedemokraterna i spetsen utvidgade häromåret hets mot folkgrupp-lagen så att det även blev olagligt att "förringa Förintelsen" genom att jämföra den med något annat.

Demonstrationen arrangerades i lördags av Palestinagruppen Stockholm. Deltagarna krävde att Israel ska släppa den frihetsberövade läkaren Hussam Abu Safiya.

Polisinsatschefen Viktor Adolphson, känd som "YB Södermalm" på sociala medier, uppger för Expressen att det var han som gjorde anmälan.

– När jag såg de här bilderna tänkte jag att det kan vara hets mot folkgrupp, säger han.

Enligt Adolphson – som nyligen även uttryckt sin entusiasm över att det blivit olagligt att "förolämpa" poliser – kan användningen av Auschwitzporten innebära att Förintelsen förringas. Någon misstänkt person finns ännu inte.

"Rent av vidrigt"
Judiska centralrådet beskriver det inträffade som "djupt osmakligt och rent av vidrigt".

– Det som är oroande är att när ingen ingriper förskjuts gränsen hela tiden för vad som är rumsrent, säger rådets pressansvariga Noa Shaar.

Även Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, rasar mot skylten.

"Det utgör en förvanskning av Förintelsens historia", skriver SKMA i ett pressmeddelande.

Sverigedemokraterna beslutade i höstas att man ska fortsätta vara för hets mot folkgrupp-lagen – just med hänvisning till att den måste kunna användas mot "antisemiter".

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 457065557

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 457065558

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Fortsatta attacker mot SD:s lokal: "Blir värre och grövre"

Fjärde gången på kort tid – hann inte ens byta ut rutan. Nu hotar vänstern "göra köttfärs" av partiets företrädare.0 

Ekonominyheter

Så här stor bostad har en 25-åring råd med i Stockholm

1,9 kvadratmeter.. "Har du inte föräldrar med kapital står du utanför – oavsett hur hårt du jobbar eller sparar."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.