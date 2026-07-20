Larmet: Hegseth lägger locket på om flickmassakern i Minab

Mer än fyra månader efter dådet – som skedde under krigets första dag – har varken kongressen eller allmänheten fått ta del av försvarsdepartementets slutsatser.

Senatorerna har vänt sig direkt till försvarsminister Pete Hegseth och Centcom-chefen Brad Cooper.

"Mer än fyra månader efter attacken, och efter att utredningen enligt uppgift lämnades in i april, har kongressen och det amerikanska folket fortfarande inte fått ta del av försvarsdepartementets utredning och slutsatser. Det finns inget skäl att undanhålla en redogörelse som inte är sekretessbelagd för vad som hände, vad som gick fel och vad försvarsdepartementet gör för att förhindra en upprepning", skriver senatorerna i ett brev.

Attacken genomfördes den 28 februari och träffade en skola i Minab. Enligt iranska statliga medier dödades 168 barn och 14 vuxna.

Amerikanska befäl ska ha trott att platsen var en marinbas tillhörande Irans revolutionsgarde. Källor uppger att föråldrade underrättelseuppgifter åtminstone delvis låg bakom misstaget, enligt CNN.

De två första faserna i militärens skadebedömning slutfördes inom en vecka. I början av juli hade Pentagon däremot fortfarande inte beställt den tredje och mest omfattande fasen, där underrättelse­myndigheten DIA normalt granskar bland annat satellitbilder och annat underrättelsematerial.

"Ingen detaljerad analys genomfördes och Centcom låste ned utredningen/hindrade alla från att granska den", uppger en källa för CNN.

En separat utredning hade samtidigt inletts och överlämnades till Centcom i april. Uppgifter från intervjuer med militärer som deltog i attacken ska därefter ha spärrats så att bara ett fåtal officerare fick tillgång till dem.

En amerikansk tjänsteman hävdar att den särskilda utredningen var tänkt att ersätta den normala slutgranskningen. En annan källa invänder att båda hade kunnat genomföras samtidigt och att materialet kunde ha hjälpt militären att undvika nya misstag.

Enligt CNN har Hegseth och Cooper, under hård press från Vita huset att visa att kriget mot Iran varit framgångsrikt, motsatt sig att information delas med andra delar av militären och underrättelseapparaten.

En källa kopplar hanteringen till en tidigare DIA-bedömning av de amerikanska attackerna mot Irans kärnanläggningar 2025. Den underminerade president Donald Trumps påstående om att anläggningarna hade "utplånats" och ska ha väckt ilska hos både Hegseth och Vita huset. Den dåvarande DIA-chefen, general Jeffrey Kruse, avskedades senare.

Trump har själv flaggat för rapporten om skolattacken aldrig kan komma att offentliggöras.

– Jag måste tala med generalerna. Jag tror inte att någon någonsin kommer att kunna säga vad som hände där, sade Trump tidigare i en intervju med Fox News.